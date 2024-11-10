سطو مسلح على محل مشغولات ذهبية فى قنا، الأمن يكشف التفاصيل

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط مرتكبى واقعة السطو المسلح على محل مشغولات ذهبية وإطلاق أعيرة نارية بقنا.

سرقة محل مصوغات ذهبية بقنا

تلقى مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا بلاغا بقيام شخصين بالدلوف لداخل إحدى محلات المصوغات الذهبية "الكائنة بدائرة المركز" وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، ونجاحهما فى الاستيلاء على كمية من المصوغات الذهبية ولاذا بالهرب مستقلان دراجة نارية.



وعقب تقنين الإجراء تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين – مقيمان بدائرة المركز)، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (المصوغات الذهبية المستولى عليها – بندقية آلية "المستخدمة فى الواقعة").



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



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