إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل فى الصف

أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق فى الصف، ونقلوا إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا أعلى الطريق فى الصف، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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