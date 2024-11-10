رئيس حي شرق الإسكندرية يقود حملة مفاجئة على الأسواق العشوائية

قاد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق بالإسكندرية حملة مفاجئة بالتعاون مع إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات والكهرباء وشركة نهضة مصر وذلك بناءً على توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز تطبيق القانون وحماية ممتلكات الدولة والقضاء على الأسواق العشوائية.

انطلقت الحملة في ساعات الصباح الباكر في وجود المهندسة سكرتير عام الحى والإدارات المعنية في حملة مفاجئة لسوق زنانيري ومزلقان ترام كليوباترا وشارع بوباستس مع شارع بورسعيد.

أسفرت الحملة عن التحفظ على ١٢٢ حالة إشغال متنوعة و٣٠٠ حالة إشغال (هالك) و٢٦ كتلة خرسانية و٦ سقيفة متنوعة، وتم فصل ١٢٥ حالة سرقة تيار كهربائي من الإضاءة العامة وتحصيل مبلغ ٨٧ ألف جنيه غرامات فورية، وتم تشميع ٦ محلات.

تأتي هذه الجهود في إطار حملة موسعة لتنظيف وتطهير شوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء أحمد حبيب أن الحملة تهدف إلى الالتزام بحماية حقوق المواطنين ومنع التعديات على الأرصفة والشوارع والمرافق العامة. كما شدد على أن أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني للمرافق لن يتم التساهل معه، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على النظام العام وتيسير حركة المواطنين.