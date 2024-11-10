ختام البرنامج التدريبي للعاملين بتعليم الفيوم علي فنون الإدارة الحديثة

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن اليوم الأحد، شهد ختام البرنامج التدريبي علي فنون الإدارة الحديثة، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، استهدف البرنامج تنمية المهارات الإدارية لدي العاملين بالتربية والتعليم.

محاور البرنامج التدريبي للعاملين بالتعليم علي الإدارة الحديثة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن البرنامج يحتوي على محاور تخدم برامج الإدارة الحديثة، ومنها مفهوم الإدارة فى العصر الحديث، وسمات الإدارة الناجحة، والمدارس الحديثة فى الإدارة، والإدارة بالنتائج، والإدارة بالأهداف، ومبادئ الإدارة الرشيدة، ومهارات رفع كفاءة أداء المديرين، ومفهوم الاتيكيت والبروتوكول، والفرق بين الاتيكيت والأخلاق، وأهمية فن البروتوكول والاتيكيت فى العصر الحديث.

استخدام فنون الإتيكيت في الإدارة الحديثة وتداول المكاتبات الرسمية

يذكر أن الجلسة الختامية شهدت محاضرة ألقاها وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن فن الاتيكيت والبرتوكول، وتطبيق فنون الاتيكيت والتواصل، وفن الاتيكيت في مخاطبة الجهات ذو المستوى الأعلى، والمكاتبات الرسمية، وفن الاتيكيت فى مخاطبة القيادات التربوية والتعليمية، وسلم المتدربين في نهاية المحاضرة شهادات حضور الدورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.