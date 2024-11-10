الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بمستشفى السنبلاوين (صور)

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

نظمت مستشفى السنبلاوين اليوم الأحد، بالتعاون مع أعضاء المركز الإعلامى بوزارة الصحة ووزارة الثقافة فعالية ترفيهية بهدف دعم الأطفال المحجوزين خلال رحلة علاجهم.
 

يأتى الحدث الذى يجرى تنظيمه للمرة الأولى فى إطار مشاركة وزارة الصحة في أعياد الطفولة وتفعيل خطة الدولة للتنمية البشرية (بداية)  بالتعاون بين الوزارات المعنية.
 

وقد شارك الأطفال مع الممرضات والطاقم الطبي في  ورشة تفاعلية عن الغذاء الصحى وأهميه غسل الأيدي وأضرار  التدخين علاوة على حفل ترفيهي وعدد من الانشطة الثقافية لهم للتخفيف عنهم.
 

جاء ذلك بمشاركة منال سالم مستشار الدكتور حسام عبد الغفار  المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والدكتور السيد فاروق مدير ادارة المستشفيات والدكتور أحمد بدران مدير مستشفى السنبلاوين. 
 

وصرح الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة أن  مسؤولية صحة الدقهلية  تجاه الأطفال لا تقتصر على توفير العلاج فحسب، وإنّما الإحاطة بهم، والوقوف إلى جانبهم خلال هذه المرحلة، وتوفير كل ما هو متاح من سبل ترفيه ووسائل إيجابية، لدعمهم في المضي قدمًا، واستعادة ثقتهم ورفع معنوياتهم من أجل التعافي سريعًا.
 

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اضرار التدخين الانشطة الثقافية اعياد الطفولة الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور احمد بدران صحة الشرقية صحة الدقهلية مدير ادارة المستشفيات وزارة الثقافة

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