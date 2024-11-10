خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو)

سعر الدولار، كشف الخبير المصرفي عيسى فتحي، مدى تأثير أرقام التضحم الأخيرة على سياسة البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

تثبيت اسعار الفائدة

وأكد "فتحي" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": من المتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف: لن نشهد تخفيضا في أسعار الفائدة وهذا بسبب مؤشرات ومعدلات التضخم التي تشهد ارتفاعات ملحوظا الفترة الأخيرة

وأشار إلي أن البنك المركزي ينتظر تراجع معدلات التضخم لإقرار تخفيض في أسعار الفائدة بالبنوك.

ضغط صندوق النقد الدولي

وأوضح: صندوق النقد الدولي يضغط في اتجاه مرونة كاملة في سعر الصرف صعودا وهبوطا، وفي إطار وجود بعثة الصندوق رأينا تحرك سعر الدولار لأعلى من 48.25 الي 49.25 جنيها، ومن الوارد في ظل انخفاض تدفقات النقد الدولارية ارتفاع سعر الدولار أما في حال استقرار العرض والطلب سنشهد استقرار في سعر الدولار.

تحريك سعر الدولار