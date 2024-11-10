الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الخسارة من بولونيا، روما يعلن إقالة يوريتش من تدريب الفريق

روما
روما

الدوري الإيطالي، أعلن نادي روما بشكل رسمي، إقالة إيفان يوريتش من تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام بولونيا 3-2 في الدوري الإيطالي.

ونشر نادي روما بيانا عبر الموقع الرسمي جاء كالتالي: “نريد أن نشكر إيفان يوريتش على عمله الشاق خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وتابع البيان: “لقد تعامل مع بيئة صعبة بمنتهى الاحترافية، ونحن ممتنون لذلك نتمنى له كل التوفيق في مستقبله”.

وأتم: “وقد بدأ روما بالفعل البحث عن مدير فني جديد وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وخسر فريق روما الإيطالي أمام بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

تقدم بولونيا بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق كاسترو، ثم تعادل ستيفان شعراوي لروما في الدقيقة 63، وعاود ريكاردو أورسوليني التقدم لبولونيا بالهدف الثاني في الدقيقة 66 ثم عزز كارلسون التقدم لبولونيا بالهدف الثالث في الدقيقة 77، ونجح اللاعب ستيفان شعراوي مجددا في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني لروما في الدقيقة 82.

تشكيل روما في مواجهة بولونيا

وأعلن المدرب إيفان يوريتش، المدير الفني لفريق روما تشكيل الجيالوروسي ضد بولونيا، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024-25.

وجاء تشكيل روما ضد بولونيا كالتالي:

سفيلار، مانشيني، نديكا، أنجيلينو، شيليك، كونى، كريستانتى، الشعراوي، سولي، بيسيلي، دوفبيك.

روما
تشكيل روما أمام بولونيا، فيتو

تشكيل بولونيا أمام روما 

بينما جاء تشكيل بولونيا أمام روما كالاتي:

لوكاس سكوروبوسكي - خوان ميراندا - لورينزو دي سيلفستري - لوتشومي - بيوكيما - دان ندوي - أودجارد - ريكاردو أورسوليني - توبيجا - ريمو فيلير - كاسترو 

ترتيب الفريقين المباراة

بهذه النتيجة تجمد رصيد روما عند 13 نقطة في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي جمعهم من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مواجهات.

فيما رفع فريق بولونيا رصيده إلى 18 نقطة تقدم بها إلى المركز الثامن في ترتيب الكالتيشو، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مواجهة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روما نادي روما يوريتش إيفان يوريتش بولونيا

مواد متعلقة

الكرة النسائية، مسار يفوز على صن داونز في أول مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا

سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على توتنهام 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)

نيوكاسل يفوز على نوتنجهام 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

آرسنال وتشيلسي بالقوة الضاربة في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي

تقرير سعودي: زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي

عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يتقدم على توتنهام 2-0 في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم: قرار من الزمالك لتأمين نفسه قبل التعاقد مع إيجاريا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.. ومحمد رمضان يصدم لاعبي الأهلي لهذا السبب

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

مقتل سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

منوعات

المزيد

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads