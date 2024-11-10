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رياضة

قمة الدوري الإيطالي، الموعد والتشكيل المتوقع لمواجهة إنتر ميلان ونابولي

إنتر ميلان ونابولي
إنتر ميلان ونابولي

 يحل نابولي مساء اليوم ضيفا خارج ملعبه في جوزيبي مياتزا على الإنتر في قمة مباريات الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ونابولي

 وتنطلق مباراة إنتر ونابولي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب جوزيبي مياتزا بسان سيرو بميلانو

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ونابولي

الإنتر

سومر؛ بافارد، أتشيربي، باستوني؛ دارميان، باريلا، تشالانوجلو، مخيتاريان، ديماركو؛ تورام، مارتينيز.

 

نابولي

ميريت، دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، أوليفيرا، أنجويسا، لوبوتكا، بوليتانو، مكتوميناي، كفاراتسخيليا، لوكاكو.

 

الإنتر ضد نابولي

ويدخل نابولي المباراة بعد خسارة صادمة على ملعبه على يد أتالانتا، ومع ذلك لا يزال يحتل الصدارة برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الإنتر برصيد 24 نقطة.

ويغيب عن الإنتر فقط كارلوس أوجوستو للإصابة بينما عاد قلب الدفاع فرانشيسكو أتشيربي المرشح للتواجد أساسيًا مع باستوني وبافارد، بينما سيكون دارميان بمركز الظهير الأيمن وديماركو على الجهة اليسرى.

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