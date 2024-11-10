لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتفقد ميناء الإسكندرية

قامت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، بزيارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، اليوم الأحد، حيث كان في استقبالهم اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية والنواب والمهندس المستشار الهندسي للميناء، وذلك في إطار قيام اللجنة بإجراء جولة تفقدية لمشروعات الميناء.

تم استقبال اللجنة وتقديم شرح تفصيلي لهم عن المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا بميناءي الاسكندرية والدخيلة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وتماشيا مع رؤية القيادة السياسية، ومن أبرزها إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة على الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة وما تشتمل عليه من أعمال التكريك وجلب الرمال وتحسين التربة وإنشاء الرصيف كما اشتمل الشرح على مشروع انشاء محطة للصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة ومحطة محولات كهربائيه 66/11 والمنطقه اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس على مساحه 273 فدان تقريبا وحواجز امواج ميناء الاسكندرية الكبير.

كما تضمن للشرح توضيح معدلات التنفيذ والتكلفه الماليه ونسب التنفيذ ومواصفات المشروع واهميته ومردوده على القدرات التشغيلية والاستعابيه لهيئة ميناء الإسكندرية ونسب الإنجاز وتواريخ النهو المقررة ودخولهم الحيز التشغيلي وما ستعكسه تلك المشروعات من تطوير كبير يجعل من ميناء الإسكندرية الكبير أحد اكبر الموانئ على الصعيد الاقليمي وفي حوض البحر المتوسط ويؤهله ليكون على قدر التنافسية العالمية المحتدمة في مجال النقل البحري والموانئ واللوجستيات.

وفي ذات السياق فقد شملت الزيارة جولة ميدانية تفقدية لأهم المشروعات بميناء الإسكندرية ومن أبرزها محطة 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والمنطقة اللوجستية بحوض المتراس على مساحة 273 فدانا.

أثنى أعضاء اللجنة على حجم التطوير المشهود الذي يجري بهيئة ميناء الإسكندرية والذي سيجعل منها قاطرة للاقتصاد القومي وسيفتح لها افاق اوسع في الإستثمارو التجارة والنقل البحري واللوجستيات وما ستحققه ليس فقط على صعيد اقتصادي ولكن قومي من خلال توفير أعلى الخدمات الممكنة وفرص العمل والمحافظه على حركة تدفق البضائع إلى الأسواق المصرية.