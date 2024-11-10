محافظة الدقهلية يتابع أسعار السلع بمنافذ البيع (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد، المعرض الدائم للسلع المخفضة ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة بحي شرق المنصورة.

كما تفقد محافظ الدقهلية منافذ بيع اللحوم وأكشاك مشروع 306 بشارع الجيش، وشدد على أصحاب الأكشاك بالحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمكان.

كذلك تفقد "مرزوق " المعارض الدائمة بشارع الجيش بحي شرق وشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة وأكد على العارضين ببيع طبق البيض بسعر 150 جنيه في إطار مبادرة بالتنسيق بين مديرية التموين والمجمعات الكبيرة والمعارض الدائمة.

وأوضح "مرزوق" أن الهدف من المنافذ والمعارض الدائمة هو توفير وبيع السلع الغذائية واللحوم ومختلف المنتجات بأسعار مخفضة وخلق سوق تنافسية بين المنافذ تصب في صالح المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول التلاعب بالأسعار داخل المعارض والمنافذ واستبداله فورًا بعارض آخر، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تم تخصيصها للعارضين بالمجان في سبيل بيع المنتجات والسلع بهامش ربح بسيط.

وشدد اللواء "مرزوق" على استمرار جولاته المفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها وإعلان الأسعار.

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