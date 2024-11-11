الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 10 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

سرقة كهرباء، فيتو
سرقة كهرباء، فيتو

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

الإعدام شنقًا لـ مبيض محارة قتل اثنين من أبناء عمته فى أسيوط

السيطرة على حريق محال ومسجد بحلقة السمك في الزيتون

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط نحو 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الهاربين من الأحكام القضائية الهاربين من الاحكام التيار الكهربائي الأحكام القضائية سرقة تيار كهربائي سرقة تيار كهربائى للعقارات

مواد متعلقة

الإعدام شنقًا لـ مبيض محارة قتل اثنين من أبناء عمته فى أسيوط

السيطرة على حريق محال ومسجد بحلقة السمك في الزيتون

الداخلية تنظم زيارة لطلبة أكاديمية الشرطة إلى العاصمة الإدارية لمشاهدة الجمهورية الجديدة (صور)

رئيس النيابة الإدارية: نحرص على تنمية قدرات أعضاء الهيئة لمواكبة رؤية مصر 2030

إحباط محاولة تشكيل عصابي دولي لتهريب مخدرات بـ 200 مليون جنيه

ضبط 38 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات بـ ملايين الجنيهات قبل ترويجها في 10 محافظات

القبض على موظف وسائق سرقا شركة بالقطامية

سقوط تشكيل عصابي لسرقة هواتف بأسلوب الخطف في النزهة

الأكثر قراءة

الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار وطقس الأيام المقبلة (فيديو)

بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الجرجاوية بسوهاج

محلل سياسي يكشف توجه ترامب تجاه مصر وشرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

الأرصاد تحذر من طقس الاثنين 11/11/2024

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب والوقود بعد فوز ترامب

إمام عاشور يرد على أنباء تهربه من منتخب مصر وادعاء الإصابة

حريق بمحيط مكتب تموين الطود في الأقصر (صور)

منوعات

المزيد

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

لو باظ هتدفع ثمنه.. قرارات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن "التابلت" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

"تخرب البيوت "، عالم أزهري يحذر من ظاهرة التخبيب الإلكتروني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads