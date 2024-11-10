الداخلية تنظم زيارة لطلبة أكاديمية الشرطة إلى العاصمة الإدارية لمشاهدة الجمهورية الجديدة (صور)

نظمت وزارة الداخلية زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة والتى بنيت فى زمن قياسى بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين.

وبدأ الطلبة جولتهم بزيارة مقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى وشاهدوا قاعة إجتماعات مجلس الوزراء كما تعرفوا على آليات عمل الحكومة والتى تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمى كأحد أهم مميزات العاصمة الإدارية والتى تُعد إحدى المدن الذكية.

كما حرصت قيادات المجلس على عقد لقاء مع الطلبة لتعريفهم بجهود الحكومة فى تنفيذ برامج التنمية الشاملة والبرامج الإقتصادية والإجتماعية.



ومجلس النواب بقبته التى تترآى للناظرين من بعيد كأحد العلامات البارزة والأيقونة المعمارية الفريدة فى العاصمة الإدارية كانت ضمن برنامج زيارة طلبة أكاديميه الشرطة، حيث تعرفوا على مراحل إنشائه وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابى والتشريعى.. وعلى مقربة من مجلس النواب يقع المقر الجديد لمجلس الشيوخ الذى قصده طلاب أكاديميه الشرطة للتعرف على آليات عمله فى مراجعة القوانين المختلفة التى تعرض عليه.



وشملت الجولة مسجد الفتاح العليم والذى بنى على طراز معمارى إسلامى متميز بمدخل العاصمة الإداريه ويعد أولى بنايات العاصمة.. وتوجه الطلاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح والتى وضع حجر أساسها مع مسجد الفتاح العليم تجسيدًا لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطني الواحد.



و الجولة تضمنت أهم المعالم الإسلامية فى العاصمة الإداريه وهو مركز مصر الثقافى الإسلامى والذى يضم مسجد مصر ويعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين.. وقام الطلبة بجولة داخل دار القرآن الكريم الذى نقش فيه القرآن كاملًا على الجدران فى ثلاثين إيوانًا وهو عدد أجزاء القرآن وتعبر دقه النقش عن دقة وحرفية الفنان المصرى.



والجولة التى استمرت على مدار أسبوع بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والثقافة التى تؤكد أصالة الحضارة المصرية، وتعكس الفن المعمارى فى مراحل تطوره المختلفة وأنشأت لتكون منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى فى مصر حيث تتسم بمكوناتها الفريدة والتى تشمل (قاعة الأوبرا - متحف عواصم مصر - مكتبة العاصمة الإدارية).

وتضمنت الزيارة مدينة المعرفة والتى أنشأت لزيادة النمو الرقمى والتفوق التكنولوجي ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق فى نظم التكنولوجيا الحديثة.. ومع تواصل الأعمال فى البرج الأيقوني أُتيحت الفرصة للطلاب لزيارته، حيث يقع بحى المال والأعمال ويُعد أكبر الأبراج فى أفريقيا مجسدًا إرادة المصريين فى البناء والتنمية.



كما قام طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من المسطحات الخضراء التى تتخللها بحيرات صناعية وصممت على مساحات كبيرة كمتنفس طبيعى للعاصمة الإدارية.



وعلى هامش الزيارة تم تنظيم ندوة لطلاب الأكاديمية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول "العاصمة الإدارية" وأهميتها ومراحل إنشاءها وكانت فرصة للنقاش والاستفسار.



واختتمت الزيارة بساحة الشعب أبرز معالم العاصمة الإدارية والذى يضم النصب التجارى المنقوش على جدرانه أسماء الشهداء تخليدًا لذكراهم.

كما تحتضن ساحة الشعب أطول سارى علم فى العالم حيث حرص طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعلم المصرى الذى يرفق عاليًا خفاقًا فى سماء العاصمة الإدارية.

وتهدف وزارة الداخلية إلى بناء قدرات طلاب أكاديمية الشرطة ثقافيًا وتعليمياَ وغرس القيم الوطنية لديها تمهيدًا لتحمل أمانة وأمن الوطن عقب التخرج.