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مدير تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة كقر صقر الثانوية الزراعية

تعليم الشرقية, فيتو
تعليم الشرقية, فيتو

فاجأ محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية، بحضور حاتم محمود مدير عام إدارة كفر صقر التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، للتأكد من انضباط وسير العملية التعليمية 

تعليم الشرقية تشن حملات مفاجئة علي المدارس بمركز بلبيس

الوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات 

وللوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس حيث تفقد فصول المدرسة واطمئن علي سير الدراسة 

المناقشة فيما تم من المناهج الدراسية  

وناقش الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية ثم تابع  انتظام الدراسة بالأقسام العملية داخل المدرسة، مؤكدا أهمية تدريب الطالبات طبقا لخطة المناهج الدراسية

تعديل السلوكيات من خلال الممارسات 

وأشار وكيل أول وزارة التعليم بالشرقية الى العمل علي تنمية الوعي لدي الطالبات بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهن من خلال تعديل السلوكيات بممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة

ترشيد الاستهلاك بالكهرباء والماء 

وذلك من خلال تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب والطالبات بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في "رؤية مصر 2030 في المرحلة القادمة

وكيل تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة بلبيس الثانوية الصناعية

تنفيذ تعليمات المحافظ 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة  الميدانية وتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة والعمل على النهوض بالعملية التعليمية والطلاب المتعلمين 

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