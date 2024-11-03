وكيل تعليم الشرقي يلتقي بمديري مدارس ديرب نجم

عقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اجتماعا موسعا مع مديرى إدارات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بإدارة ديرب نجم التعليمية، بحضور أحمد عبد العظيم مدير عام إدارة ديرب نجم التعليمية، وعبد الحافظ رمضان وكيل إدارة ديرب نجم، وذلك عقب مواعيد العمل الرسمية وفي تمام الساعة الثالثة

وكيل اول وزارة التعليم بالشرقية يجتمع بادارة ديرب -فيتو

الوقوف على مدى تنفيذ القرارات الوزارية

وكما حضر الاجتماع مديرو المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والمتابعة وذلك لمناقشة خطة الارتقاء بالعملية التعليمية والوقوف على مدى تنفيذ القرارات الوزارية والالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية خلال العام الدراسي 2024 & 2025 والإجراءات المنظمة لانضباط واستقرار العملية التعليمية لتقديم تعليم جيد ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب وذلك حسب توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

استعراض موقف كثافات الفصول

واستعرض رمضان موقف كثافات الطلاب بالمدارس بجميع المراحل وحصر العجز والزيادة في معلمي المواد الدراسية الأساسية بالإضافة الي مناقشة وضع الحلول المناسبة للقضاء علي الفترة المسائية في جميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية مع إعادة النظر في مواعيد دخول وخروج الطلاب

وكيل اول وزارة التعليم بالشرقية يجتمع بادارة ديرب -فيتو

ضرورة متابعة الإشراف اليومى

وشدد وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة مديري إدارات المدارس وأعضاء هيئة التدريس والإشراف اليومي بالتواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ وأن يتابعوا بأنفسهم أسباب تأخر حضور التلاميذ والطلاب للمدرسة ومتابعة أمن البوابة، والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح

وكيل اول وزارة التعليم بالشرقية يجتمع بادارة ديرب -فيتو

بالإضافة الي متابعة مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وعدم غلق بوابة المدرسة قبل التأكد من انصراف جيمع الطلاب والعاملين مع التنبيه علي أهمية الحفاظ على نظافة الفصول والحرص علي حسن معاملة أولياء الأمور بالإضافة الي تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور للذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم

كما اكد علي مطالبة الموجهين المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوي الطلاب، ورفع تقرير بمستوي الطلاب ومتابعة الحصص، والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر وتكريم المعلمين المميزين بالمدرسة ورعاية الطلاب الموهوبين في كافة الأنشطة التربوية وعمل برامج لتنمية مواهبهم

وكيل اول وزارة التعليم بالشرقية يجتمع بادارة ديرب -فيتو

تحليل نتائج اختبار شهر أكتوبر للجميع

مع ضرورة تحليل نتائج إختبار شهر أكتوبر لجميع المراحل التعليمية وضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة

إعداد فقرات إذاعية متنوعة لتوعية الطلاب

كما أشار وكيل اول الوزارة علي مواصلة اعداد فقرات اذاعية متنوعة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة علي البيئة من التلوث

وكيل اول وزارة التعليم بالشرقية يجتمع بادارة ديرب -فيتو

المدرسة مصدر جذب للطلاب

وفي ختام الاجتماع شدد وكيل أول الوزارة علي تكليف المعلمين بالمتابعة المستمرة للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية وحصر غياب الطلاب يوميا، وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس.

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