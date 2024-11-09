حماس تنفي تلقيها أي طلب من قطر لإغلاق مكتبها

قال قيادي في حماس، اليوم السبت، إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لإغلاق مكتبها في الدوحة، بعد تصريح بهذا المعنى أدلى به مصدر دبلوماسي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه"ليس لدينا أي شيء حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي لم تُحدد هويته، ولم نتلقَ أي طلب لمغادرة قطر"، بحسب "فرانس برس".

وقبل وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله:" إن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه".

قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدر دبلوماسي مسؤول، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.

قطر تنسحب من جهود الوساطة بشأن غزة

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

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