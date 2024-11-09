رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة بالقرى التابعة

تابع المحاسب شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تأكيدًا علي ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة العامة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها، اليوم السبت الموافق 9 من نوفمبر 2024.

الوحدة المحلية بالشوبك بسطة

كما تابع الوحدة المحلية بالشوبك بسطه حيث تم استئناف اعمال النظافة العامة على الطريق العام الزقازيق ابوحماد مرورا بعزبة المخزنجى والطاهرة ومثلث غزالة وبالوحدة المحلية ببنى عامر تجرى الجهود المبذولة بتكثيف حملات النظافة على طريق هرية الجديد وعمل النظافة اليومية أمام قرية المسلميه وامام عزبه الصبان وامام شركه المحمول وميدان احمد عرابى بهريه.

متحف احمد عرابى ومسجد التوحيد

ويالاضافة لعمل النظافة اليومية أمام متحف احمد عرابى بهريه وامام مسجد التوحيد طريق هريه الجديد.

أعمال النظافة اليومية بقرية هرية

وعلى محور اخرطريق هريه القديم شارع الجيش وعمل النظافة اليوميه للارتقاء بمستوى النظافة للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى.

أعمال النظافة بالميادين العامة ببهنياى

وفى الوحدة المحلية ببهنباى تجرى اعمال النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين ورفع نقاط التجمع من ميدان ابوجماعة وميدان الازهر وطريق بهنباي الطيبة وطريق بهنباي فرسيس وطريق بهنباي بنايوس وطريق بهنباي القنايات وكسح الأتربة من على جانبي الطريق لسهولة حركة المواطنين وإظهار المنظر الجمالي والحضاري لمداخل قرى الوحدة المحلية ببهنباي

رفع الأتربة من جوانب الطرق

وكذلك الوحده المحليه بالطيبه تمت أعمال النظافة وتم تمهيد ورفع الأتربة من جوانب الطرق تم رفع المخالفات من جوانب طريق الطيبه ام رماد وطريق الطيبه بهنباى طريق الطيبه فرسيس ديرب نجم وكذلك طريق الطيبه الدبابره

رفع الإشغالات من طريق البسايسة الطيبة

وكذلك طريق الطيبه البسايسه وتم رفع الاشغالات من على الطريق كما تم متابعة المركذ التوكنولوجى للانتهاء من ملف التصالح كما تم صيانة أعمدة الإنارة المدارس بقرية الطيبه حرصا على سلامة أبناءنا الطلاب كما تم مد أسلاك كهربائيه لربط عمدان الكهرباء وانارتها بطريق الطيبه عزبة اباظه طريق عزبة رضوان

الوحدة المحلية بشيبة النكارية

وايضا قامت الوحده المحليه بشيبة النكارية برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشيه وميدان لفظ الجلالة وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحده المحليه بشيبة النكارية

الوحدة المحلية ببيشة قايد

قامت الوحده المحلية ببيشة قايد بمتابعة اعمال النظافة اليوميه للارتقاء بمستوي النظافه وحفاظا علي المظهرالجمالي قام بتسوية وتمهيد الشوارع الداخليه لقرية مشتول القاضي امام كفر الحمام ومشتول القاضي وكفر عطاالله وكفر مكاوي وتم رفع نقاط تجميع القمامه امام مداخل القري

تنفيذ توجيهات المحافظ

وذلك تنفيذا توجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ومنع كافة التعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوحدات المحلية التابعة لها.

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