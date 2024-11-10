ندوة عن السعار بمستشفى الأمراض التنفسية بالعاشر في الشرقية

قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، إن الدكتورة ندى شعبان رئيسة قسم التثقيف الصحى بالإدارة قامت بعمل ندوة بمستشفى الأمراض التنفسية للعاملين بها وذلك عن داء السعار.

التحدث عن الإسعافات الأولية

حيث تناولت الدكتورة ندى بتلك الندوة التحدث عن الإسعافات الأولية عند العقر وأعراض المرض على الإنسان، بالإضافة إلى مدة حضانة المرض كيفية انتقاله من الحيوان للإنسان وكذلك الحيوانات الناقلة للمرض.

بروتوكول لقاح داء السعار

كما تناولت الدكتورة رئيسة قسم التثقيف الصحي بالإدارة بروتوكول لقاح داء السعار، بالإضافة إلى خطورة عدم تلقي اللقاح ومدة حماية اللقاح ومتى يتم أخذ المصل وأقرب مكان لتواجده، كما تحدثت عن أهمية الجرعة التنشيطية ومتى يتم أخذها وعن أهم النصائح للشخص المعقور.

أعراض المرض على الحيوان

وتم أيضا تقديم ندوة من الإدارة البيطرية تم التحدث من خلالها أعراض المرض على الحيوان المصاب، بالإضافة إلى كيفية التصرف عند الهجوم من الكلب والتعريف بالحيوانات التي تنقل مرض السعار وأوضحت خطة تحصين الكلاب

التعاون بين الإدارة البيطرية والصحية

وذلك بالتعاون بين الإدارة البيطرية والإدارة الصحية وطرق الإبلاغ عن العقر الجماعي وتربية الحيوانات الأليفة والتحصين اللازم، بالإضافة إلى أماكن تواجد الوحدات البيطرية في العاشر والخدمات المقدمة بها.