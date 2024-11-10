الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة عن السعار بمستشفى الأمراض التنفسية بالعاشر في الشرقية

ندوة عن السعار بمستشفى
ندوة عن السعار بمستشفى الأمراض التنفسية

 قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، إن الدكتورة ندى شعبان رئيسة قسم التثقيف الصحى بالإدارة قامت بعمل ندوة بمستشفى الأمراض التنفسية للعاملين بها وذلك عن داء السعار. 

بخطوة واحدة تغير حياة أولادك، صحة العاشر تعلن إجراء فحوصات الأمراض الوراثية بالمجان

التحدث عن الإسعافات الأولية 

 حيث تناولت الدكتورة ندى بتلك الندوة   التحدث عن الإسعافات الأولية عند العقر وأعراض المرض على الإنسان، بالإضافة إلى مدة حضانة المرض كيفية انتقاله من الحيوان للإنسان وكذلك الحيوانات الناقلة للمرض.

 

بروتوكول لقاح داء السعار 

 كما تناولت الدكتورة رئيسة قسم التثقيف الصحي بالإدارة بروتوكول لقاح داء السعار، بالإضافة إلى خطورة عدم تلقي اللقاح ومدة حماية اللقاح ومتى يتم أخذ المصل وأقرب مكان لتواجده، كما تحدثت عن أهمية الجرعة التنشيطية ومتى يتم أخذها وعن أهم النصائح للشخص المعقور.

 

أعراض المرض على الحيوان 

 وتم أيضا تقديم ندوة من الإدارة البيطرية تم التحدث من خلالها أعراض المرض على الحيوان المصاب، بالإضافة إلى كيفية التصرف عند الهجوم من الكلب والتعريف بالحيوانات التي تنقل مرض السعار وأوضحت  خطة تحصين الكلاب

صحة العاشر من رمضان تتابع الإشراف المرورى على المراكز الطبية

التعاون بين الإدارة البيطرية والصحية 

 وذلك بالتعاون بين الإدارة البيطرية والإدارة الصحية وطرق الإبلاغ عن العقر الجماعي وتربية الحيوانات الأليفة والتحصين اللازم، بالإضافة إلى أماكن تواجد الوحدات البيطرية في العاشر والخدمات المقدمة بها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ندوة بمستشفى الامراض التنفسية الدكتورة ندى سعبان رئيسة قسم التثقسف الصحى ادارة العاشر من رمضان الدكتورة هدة مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان

مواد متعلقة

صحة العاشر من رمضان تتابع الإشراف المرورى على المراكز الطبية

بخطوة واحدة تغير حياة أولادك، صحة العاشر تعلن إجراء فحوصات الأمراض الوراثية بالمجان

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد «المركز الطبي 28»

صحة العاشر من رمضان بالشرقية تنظم ندوات إرشادية

الأكثر قراءة

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في الدوري الألماني والقناة الناقلة

نتنياهو يعترف بمسئوليته عن تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله

منوعات

المزيد

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads