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رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يجتمع بعمداء الكليات لمتابعة العملية التعليمية (صور)

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط والطلاب، فيتو

اجتمع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي فرع أسيوط مع عمداء فرع الجامعة للوجه القبلي؛ لمتابعة سير العملية التعليمية مع بدء العام الجامعي الجديد 2024\2025م. 


وقدم تحيات وتهنئة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر بالعام الجامعي الجديد، كما قدم التهنئة لكليات أصول الدين والدعوة بأسيوط والدراسات الإسلامية بنات بسوهاج والدراسات الإسلامية بنين بأسوان لحصولهم على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. 

حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالعام الجامعي الجديد

في سياق متصل شهد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي اليوم حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالعام الجامعي الجديد 2025/ 2024 م، الذي 
نظمته إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع مديري رعاية الشباب بكليات الفرع بأسيوط لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وتحية العلم بفرع الجامعة وذلك أمام مبنى الأمانة العامة بأسيوط.

مراسم تأدية تحية العلم وعزف النشيد الوطني

بدأ الاحتفال الذي قدمه الدكتور الدوشي مهدي منسق الأنشطة الطلابية والفاعليات بفرع الجامعة للوجه القبلي بالقرآن الكريم بتلاوة مصطفى القزاز مراجع بالحسابات العملية، ثم رفع العلم وتأدية تحية العلم وعزف النشيد الوطني تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات فرع الجامعة للوجه القبلي وأعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وإدارة رعاية الشباب بالفرع وعدد من قيادات الهيكل الإداري بمختلف قطاعات فرع الجامعة كما تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والأناشيد الوطنية والمديح النبوي


وأكد ضرورة  المتابعة الدائمة للعملية التعليمية والانضباط الإداري داخل الكليات، والاهتمام بشكل خاص بالطلاب والطالبات من خلال انتظام الجداول الدراسية، وانتظام المحاضرات وضرورة حضور وانتظام  الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طبقا للوائح الجامعية المتعارف عليها، حفاظا على انتظام العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

 

كما شدد على تخصيص يوم تعريفي بكل كلية للتعريف بالكلية وأقسامها وإمكانية العمل المستقبلي للطلاب الجدد، وتحفيز الطلاب للانخراط فى الأنشطة الطلابية المختلفة، وإقامة العديد من المؤتمرات العلمية، وورش العمل وتنفيذ دورات تدريبية في مختلف المجالات لتنمية مهارات الطلاب.

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و وجه العمداء بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التى قد تواجه الطلاب وتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلاب، والمتابعة الدائمة لضمان حسن سير العملية التعليمية.

 

كما أشار إلى أهمية المضي قدما فى ملف حصول باقي كليات الفرع على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث أصبح الأمر ضرورة تعليمية هامة.

وقدم عمداء كليات الفرع التهنئة لفضيلة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي؛ لتجديد الثقة لفضيلته نائبا لفرع الجامعة للوجه القبلي حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، وهو ما يعكس ثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

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