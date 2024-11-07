الخميس 07 نوفمبر 2024
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وكيل تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة بلبيس الثانوية الصناعية

وكيل تعليم الشرقية
وكيل تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة بلبيس الثانوية الصناعية

تابع  محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انتظام سير الدراسة بمدرسة بلبيس  الثانوية بنات الجديدة مساءا بحضوروفاء طلبة مدير عام إدارة بلبيس التعليمية حيث بدأ جولته فى المدرسة بزيارة فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة

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استخدام السبورات التفاعلية 

 واطمأن على انتظام الدراسة كذلك استخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقرره واستخدام الطالبات للتابلت  وناقش الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية واوصي طالبات المدرسة بسرعة سداد رسوم التأمين الخاصة بالتابلت.

وكيل اول تعليم الشرقية بتابع داخل الفصول -فيتو
وكيل اول تعليم الشرقية بتابع داخل الفصول -فيتو

 

التحدث مع اعضاء هيئة التدريس 

و تحدث محمد رمضان وكيل أول الوزارة مع عدد من اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومدير إدارة المدرسة على ضرورة مساعدة الطالبات فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطالبات كداعمين وميسرين العملية التعليمية

متابعة القنوات التعليمية بالمنزل 

وتم متابعته لبرامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطالبات  بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل علي دمج التكنولوجيا في التعليم تنفيذا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تكريم المتميزات من بلبيس الثانوية الصناعية اثناء الزيارة -فيتو
تكريم المتميزات من بلبيس الثانوية الصناعية اثناء الزيارة -فيتو

فقرات الاذاعة لابد اشتمالها على برامج المواطنة  

ووجه وكيل اول الوزارة  تعليمات الي إدارة المدرسة بإعداد  فقرات إذاعية متنوعة لتوعية الطالبات بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة 

الدور الذى تقوم بع القوات المسلحة 

إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن  وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة علي البيئة من التلوث

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تكريم الطالبات المتميزات بالمسابقات الاعلامية 

وفي ختام زيارته التفقدية كرم  محمد رمضان غريب وكيل اول الوزارة الطالبات المتميزات في المسابقات الإعلامية الخاصة بتوجيه الصحافة والاعلام التربوي تقديرا لتميزهن واوصي برعاية الطالبات المتميزات في الأنشطة التربوية وتقديم كافة الدعم والرعاية متمنيا التوفيق للجميع

 

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وفاء طلبة مدير الإدارة التعليمية مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية محمد رمضان غريب وكسل اول وزارة الثانوية الصناعية للبنات وزارة التربية والتعليم

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