الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن القناطر الخيرية

انقطاع المياة بالقليوبية،
انقطاع المياة بالقليوبية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية والقرى التابعة لها، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح غد الإثنين وحتى الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم.

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مياة القليوبية، انقطاع المياة 6ساعات 

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال التكريك بنهر النيل التى تتم بمعرفة مديرية الرى أمام مأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 125 أو 01200288880.

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