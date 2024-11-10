ضبط 5 أشخاص بتهمة الاعتداء على قائد سيارة عاتبهم بسبب إلقاء أكياس مياه عليه بالإسكندرية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لتعدى على قائد سيارة عاتبهم إلقاء أكياس مياه عليه بالإسكندرية.
تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورتين تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام عدة أشخاص بالتعدى عليه وآخرين، مُحدثين إصابتهم مُستخدمين سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا من الشاكى (عامل بقاعة حفلات – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس بداخلها مياه على سيارة "ميكروباص" كان يستقلها وحال قيامه بمعاتبتهم تعدوا عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بخدوش بإستخدام سلاح أبيض.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص، ووبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.