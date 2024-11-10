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حوادث

تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق أبو العلا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه لجلسة 3 ديسمبر.

واعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية، لتأمر النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها  حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.

 

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قسم شرطة بولاق أبو العلا محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابى

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