بعد استبعاده من المعسكر المقبل، نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق لمواجهتي الرأس الأخضر وبتسوانا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، والتي شهدت غياب محمد صلاح لإراحته بعد حسم التأهل.

وسيغيب محمد صلاح سيغيب عن منتخب مصر للمباراة الـ13 والـ14 منذ أن حصل على شارة قيادة "الفراعنة" في أبريل من عام 2021 عندما كان يتولى حسام البدري قيادة المنتخب الوطني، حيث غاب صلاح من وقتها عن الفراعنة خلال 12 مباراة سابقة لأسباب مختلفة، كما غاب عن مباريات بطولة كأس العرب التي أقيمت في نهاية عام 2021، بعد قرار المشاركة في البطولة باللاعبين المحليين.

وحقق منتخب مصر في غياب صلاح، الفوز في 7 مباريات من الـ12 مباراة، وتعرض للهزيمة في 4 مباريات (منها مباراة بركلات الجزاء الترجيحية)، وتعادل "الفراعنة" في مباراة وحيدة.

نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح

وجاءت نتائج مباريات منتخب مصر في غياب محمد صلاح كالتالي:

1- 1 سبتمبر 2021: فوز على أنجولا (1-0) تصفيات كأس العالم.

2- 30 سبتمبر 2021: فوز على ليبيريا (2-0) مباراة ودية.

3- 9 يونيو 2022: خسارة أمام إثيوبيا (2-0) تصفيات أمم إفريقيا.

4- 14 يونيو 2022: خسارة أمام كوريا الجنوبية (4-1) مباراة ودية.

5- 27 سبتمبر 2022: فوز على ليبيريا 2022 (3-0) مباراة ودية.

6- 18 يونيو 2023: فوز على جنوب السودان 2023 (3-0) مباراة ودية.

7- 8 سبتمبر 2023: فوز على إثيوبيا (1-0) تصفيات أمم إفريقيا.

8- 22 يناير 2024: تعادل مع كاب فيردي (2-2) كأس الأمم الإفريقية.

9- 28 يناير 2024: خسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية (7-6) بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي في كأس الأمم الإفريقية.

10- 22 مارس 2024: فوز على نيوزيلندا (1-0) مباراة ودية.

11- 26 مارس 2024: خسارة أمام كرواتيا (4-2) مباراة ودية.

12- 15 أكتوبر 2024: فوز على موريتانيا (1-0) تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح على رأس المستبعدين من معسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفريق لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025

وشهدت قائمة منتخب مصر التي أختارها حسام حسن، استبعاد العديد من اللاعبين بهدف منحهم قسط من الراحة بعد ضمان التأهل رسميا لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

اللاعبون الذين قرر حسام حسن إعفاءهم من معسكر نوفمبر

وقرر حسام حسن إعفاء عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائد المنتخب الوطني.

وكانت فيتو أول من انفردت بقرار حسام حسن بإعفاء محمد صلاح من معسكر نوفمبر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وخرج من قائمة منتخب مصر أيضًا مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، بينما اكتفى حسام حسن بثلاثة محترفين هم حمدي فتحي ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.

وخرج أحمد مصطفى زيزو من القائمة بسبب الإصابة وكذلك خالد صبحي مدافع المصري، وإمام عاشور وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر وهم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

أحمد رمضان بيكهام

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

محمد أحمد ربيعه

محمد حمدي

احمد نبيل كوكا

احمد عيد

محمد شحاته

محمود صابر

عمر كمال

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

نبيل عماد دونجا

ناصر ماهر

مصطفي فتحي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمود عبد الحفيظ زلاكا

مصطفي محمد

أسامة فيصل

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.