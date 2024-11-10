الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

اقترب محمد صلاح نجم ليفربول، من تحطيم رقم الأسطورة الإنجليزية واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق. 

وقاد صلاح ليفربول، للفوز على أستون فيلا، بهدفين دون رد، مساء السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات الجولة 11 للبريميرليج.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله داروين نونيز، وتكفل بتسجيل الهدف الثاني.

أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا في مباراة واحدة 

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ المسابقة.

ويتصدر تلك القائمة، واين روني (36 مرة)، يليه محمد صلاح (35 مرة).

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح أصبح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما حقق النجم المصري هذا الرقم، في كل من مواسمه الـ4 الأخيرة مع ليفربول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صلاح ليفربول واين روني مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوريات الاوروبية الخمس

مواد متعلقة

تغييرات بالجملة في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.. إعفاء محمد صلاح وعبد المنعم.. الإصابة تحرم زيزو وإمام عاشور.. وانضمام 3 وجوه جديدة

صلاح يلاحق هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

القصة الكاملة للتحقيق مع نجل داعية شهير بتهمة حيازة مواد مخدرة

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

أخبار مصر: البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول توقعات الخبير الهولندي بتعرض مصر لزلزال مدمر، صلاح يلاحق هالاند، وفاة والدة مفيدة شيحة، إطلاق مبادرة دعم الصحة النفسية

جولة مفاجئة لوزير التعليم على مدارس المرج بالقاهرة

منتخب مصر الأول يبدأ اليوم استعداداته لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

عند التقديم على قرض.. تحذيرات للضامن وعقوبة المخالف وشروط يجب اتباعها (انفوجراف)

منوعات

المزيد

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عند التقديم على قرض.. تحذيرات للضامن وعقوبة المخالف وشروط يجب اتباعها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads