جامعة بنها تفتتح المؤتمر السنوي الأول لكلية الآداب

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث المؤتمر السنوي الأول لكلية الآداب، تحت عنوان رؤى التطوير في العلوم الإنسانية وتحديات العصر الرقمي وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أمجد حجازى عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر،والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي السابق للتحول الرقمي، والكاتبة أيوان زهير، والدكتور محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادى أن التحول الرقمى لا يقتصر على الجانب التقني فقط بل يتجاوز ذلك ليشمل التغير في طريقة التي نفكر ونتواصل بها وطريقة التعلم والتعليم مما يعطي دورًا حيويًّا للعلوم الإنسانية في فهم وتحليل هذه التغيرات وابتكار حلول خلاقة لمواجهة تحدياتها، مؤكدة على أن كلية الآداب بجامعة بنها تسعى إلى مواكبة هذه التحولات من خلال ما تقدمه من ابحاث علمية ومبادرات تسهم في دعم المجتمع وتطويره.

وأشارت نائب رئيس جامعة إلى أن الجامعة تدعم جميع كلياتها وتشجعهم على إقامة المؤتمرات والندوات التى تساهم في إثراء النقاش الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى أنها تتيح للباحثين فرصة لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للتحديات المعاصرة، مضيفة أن المؤتمر سيكون منصة مثمرة للابتكار والتطوير ومصدرًا ملهمًا لأفكار تسهم في تعزيز دور العلوم الإنسانية في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال الدكتور أمجد حجازي أن مؤتمرُنا سيُلقيَ الضوءَ على مناحٍ عدة ومجالاتٍ متنوعةٍ يُمكن لها أن توظفَ التكنولوجيا وتُفيد منها في إعادةِ بناءِ الإنسانِ عماد كلِّ تقدمٍ ورُقِي،موضحا الى ان التكنولوجيا أحدثت تسارع في معدل تقادم العلوم الإنسانية والاجتماعية، ذلك أن تقادم المحتوى الفكري وتأثره بفعل عامل الزمن قد تحركت وتيرة سرعته في تلك العلوم قاطبة.

وأضاف الدكتور محمد مصباح أن المؤتمر يناقش عدة محاور أهمها محور شخصية مصر في عصر الرقمنه، ومحور مستقبل اللغات في العصر الرقمى، ومحور تكنولوجيا الاعلام والحفظ الرقمي والإتاحة، ومحور وسائل التواصل الاجتماعي والعلوم الانسانية.