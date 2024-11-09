جامعة بنها تشارك في فعاليات المنتدى الحضرى العالمي، وتفوز بالمركز الثالث فى مسابقة "عقول"

شاركت جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، المنعقدة تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمشاركة نحو ٣٠ ألف شخص من ١٨٠ دولة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، والذي تستضيفه مصر كأول دولة أفريقية تستضيف هذا الحدث العالمي المهم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المركز الثالث في مسابقة "عقول"

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوى فوز طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة بشبرا بالمركز الثالث بعد حجب المركز الأول في مسابقة "عقول"، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المشروعات المرتبطة بأهداف المنتدى، وذلك بإشراف الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق وأستاذ العمارة المتفرغ، والدكتور صادق سعد أستاذ العمارة بالكلية، مؤكدا أن جامعة بنها كانت حريصة على المشاركة فى المنتدى لاستعراض المبادرات المحلية في معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ، وعرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بمجال التنمية العمرانية خلال ١٠ سنوات.

جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي يستهدف تقديم الرؤى للتوسعات الحضارية وعلاقاتها بمحيطها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم.

وضم فريق كلية الهندسة بشبرا الفائز خلال فعاليات المنتدى كلا من: بثينة محمد وفؤاد أحمد ونورهان ماهر وهاجر محمد وبسملة أسامة.