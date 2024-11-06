رئيس جامعة بنها يطلق فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الرابع بكلية علوم الرياضة

أطلق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إشارة البدء لمهرجان الأنشطة الطلابية الرابع تحت شعار " بداية نحو صحة أفضل" والتي نظمته كلية علوم الرياضة بالجامعة، في إطار مبادرة ١٠٠ يوم رياضة.

رئيس جامعة بنها، تعزز بناء شخصية متكاملة للطالب

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية علوم الرياضة، والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن إدارة الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب في كافة الأنشطة الطلابية والتي تعمل علي صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم، مضيفا أنها لا تقل أهمية عن العملية التعليمية كونها تدعم وتعزز بناء شخصية متكاملة للطالب، وتساهم فى تطوير طرق تفكيرهم مما يؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل.

وأشار " الجيزاوي " إلى أهمية ممارسة الرياضة ونشر الوعي بأهميتها، في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بنها التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان.

من جانبه أضاف عميد كلية علوم الرياضة أن المهرجان يتضمن أنشطة مختلفة منها رياضية وثقافية واجتماعية وفنية وعلمية، وأنشطة جوالة، وأنشطة الأسر المختلفة.

وخلال المهرجان تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه عدد من الأنشطة الرياضية التى يتم تنفيذها خلال الفعاليات.

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