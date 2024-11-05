مياه الشرقية: تكثيف الجهود لتطهير شبكات الصرف الصحي لاستقبال الشتاء

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط إنحدار الصرف الصحي بعدد من القرى والشوارع بمركز ومدينة أبو حماد وذلك لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنبًا لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

تطهير شبكات الصرف الصحى بجميع المراكز

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري العمل على مدار الساعة لسرعة الإنتهاء من أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مراكز والمدن والأحياء، لافتًا إلى أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها.

رئيس الشركة يناشد المواطنين بالتواصل

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الإستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال المتواجد على صفحة الشركة أو الإتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال فصل الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية

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