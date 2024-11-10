الأحد 10 نوفمبر 2024
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اقتصاد

رئيس الرقابة على الصادرات يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 استقبل المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سفير دولة جمهورية كوريا الجنوبية، Mr. Kim Yonghyon, Korea AmbassadorK والمدير الإقليمي لوكالة التعاون الدولي الكورية KOICA،   Mrs. Jinyoung KIM, Country Director, KOICA Egypt
والوفد الدبلوماسي المرافق لهما من قطاع التعاون الإنمائي بالسفارة الكورية، والمكون من: Mr. Changkyun Ahn, Second Secretary
Ms. Seo Young Roh, Second Secretary.
Ms. Inae Shin, Program Manager, KOICA Egypt  وهيام حسن، مسؤولة إدارية وباحثة بالسفارة- مريم هاني، مساعد إداري بالسفارة بمقر معامل الهيئة داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية.
 

 

 ومثل الهيئة في الاجتماع كل من: المهندس هشام مشهور رئيس الادارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية، الدكتور علاء نجم الدين مدير عام الادارة الاستراتيجية والمسئول عن المشروعات التنموية ومسؤول ملف التعاون الكورى بالهيئة، والدكتور عبد الحليم فوزي شاهين مدير عام المعامل الكيميائية والغذائية بالدخيلة، والدكتور محمد شرف مدير معامل الميكروبيولوجي بالدخيلة.

 

كما شارك في الاجتماع كل من: الدكتور عماد شوقي رئيس الإدارة المركزية للشون المالية والإدارية، والمهندس نسيم نصيف مدير عام المعامل الصناعية بالدخيلة، والمهندس خالد نبيل مدير العلاقات العامة بالهيئة، والمهندس محمد البدرى مدير الجودة بمعامل الدخيلة. 

 

 ويأتى هذا في إطار اهتمام الحكومة الكورية بالاطلاع على النتائج المتميزة التي تحققت من المشروع الإنمائي المنتهى في شهر أغسطس ٢٠٢٣، والمنفذ بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من خلال برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM Bank)، تحت عنوان:"تطوير نظام التفتيش والإدارة القائم على المخاطر في مراقبة واردات السلع الصناعية والغير الغذائية في إطار تيسير حركة التجارة بالموانئ في مصر".

 تفعيل تطبيق نظام إدارة المخاطر الحدودية

حيث استعرض المهندس عصام النجار لنتائج ومؤشرات الأداء للمشروع المشار إليه والذى تضمنت مخرجاته استصدار الإطار التشريعي للقرارات الوزارية ٢٨٣ و٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣، التي مكنت الهيئة من تفعيل تطبيق نظام إدارة المخاطر الحدودية في إجراءات تقييم المطابقة والفحص النوعي  لواردات السلع الصناعية وغير الغذائية بالموانئ، والذى يسمح، ولأول مرة منذ تاريخ إنشاء  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإفراج عن السلع بالمسار الأخضر والاكتفاء فقط بالفحص المستندي دون فتح الحاوية وذلك وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة المحددة بالقرار ٢٨٤.
 

 كما أوضحت مؤشرات تقرير البنك الدولي الصادر في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، والذي أشار إلى انخفاض متوسط زمن الإفراج للسلع المعروضة على الهيئة من ١١ يوما في عام ٢٠٢١ إلى ٤ أيام في ٢٠٢٤، وذلك كنتيجة لبدء الهيئة بتفعيل تطبيق  نظام إدارة المخاطر.

تحويل المنظومة الحالية إلى النظام الرقمي  

 شمل الاجتماع مناقشات حول دور المشروع الجديد للهيئة الممول من الحكومة الكورية من خلال KOICA في تطوير وتحويل المنظومة الحالية إلى النظام الرقمي وتزويدها بأحدث المعدات والبرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة، وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى تفعيل نظام رقمي متكامل للهيئة في إدارة المخاطر المصحوب بعمليات التتبع للسلع، فضلا عن تنفيذ الربط الشبكي لمعامل الهيئة من خلال إنشاء نظام رقمي خاص بإدارة معلومات المعامل (LIMS).

كما ناقش الدكتور علاء نجم الدين عصمت مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، والمسئول عن المشروعات التنموية، تقديم مقترح لمشروعات تنموية جديدة للهيئة. 
 

 في نهاية الزيارة، رافق المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، السفير الكوري والوفد المرافق له في جولة بالمعامل المتخصصة التابعة لفرع الهيئة بالدخيلة، والتي تجري اختبارات على السلع الصناعية والكيميائية والميكروبيولوجية في ميناء الدخيلة والمعترف بها دوليًا، حيث تم عرض أحدث التقنيات المتقدمة والأجهزة الحديثة المستخدمة في الفحص السريع والدقيق للسلع.

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عصام النجار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عصام النجار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP بنك التصدير والاستيراد الكوري KEXIM Bank

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