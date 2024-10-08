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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: اجتياز تقارير التقييم للمختبرات المرجعية لسلامة الغذاء

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

نجحت معامل  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة  المهندس  عصام النجار رئيس مجلس الإدارة والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية والكيميائية  بالتعاون مع ممثل الهيئة لدى الكوميسا الدكتور محمد شرف وجهود فريق العمل بالمعامل الغذائية والكيميائية فى اجتياز تقارير التقييم للمختبرات المرجعية فى مجال سلامة الغذاء.

ويأتي ذلك نتيجة  جولة  التقييم الميدانية  للمختبرات والتى تمت فى  أواخر يوليو الماضى للتحقق من كفاءتها كمختبرات مرجعية  من خلال فريق خبراء المعامل وأمانه الكوميسا.

مشروع تعزيز السوق المشتركة

 ويأتى هذا فى إطار مشروع تعزيز السوق المشتركة  لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا لنظام المختبرات المرجعيه  وتأكيدا على دور  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  الفعال لدعم الصادرات وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للتجارة البينية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية.

 

 

وتم اختيار كل من المعمل  المرجعى للاختبارات الميكروبيولوجيه والمعمل المرجعى  للمواد المضافة التابعين للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كمعامل مرجعية لدول أفريقيا ضمن تجمع الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) وهذا الإنجاز يعزز من دور مصر في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويؤكد الثقة في قدرات المعامل المصرية في تقديم خدمات التحليل والفحص وفق أعلى المعايير الدولية.

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