بيطري الشرقية يضبط 9 أطنان مصنعات ألبان مجهولة المصدر

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية ( أطباء الصحة العامة والتفتيش) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الصحية - مجالس المدن)، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط منتجات الألبان ومصنعاتها بمركزي الإبراهيمية وديرب نجم.

ضبط 9 طن مصنعات ألبان وأجبان بالإبراهيمية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٤) محاضر مخالفة وضبط 9 طن مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

المحافظ يطالب بتكثيف الحملات البيطرية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم ومنتجات الألبان والأجبان لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ