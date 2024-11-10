الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

صدور العدد 44 من مجلة المسرح بهيئة الكتاب

ملتقي القاهرة للمسرح
ملتقي القاهرة للمسرح الجامعي، فيتو

 أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، العدد الـ ٤٤ من مجلة المسرح، والتي يرأس تحريرها الكاتب عبد الرازق حسين، ويتولى إدارة تحريرها الكتاب عماد مطاوع.

 وفي العدد يكتب رامز عماد عن برامج الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص والروايات، واقتراح حوارات وتحليل مسرحيات، والتطبيقات  التى يتم توظيفها لكتابة نصوص مسرحية.

ويكتب الدكتور أبو الحسن سلام عن الفلسفة الوجودية والجذور التاريخية للحدث الدرامي، ويناقش إشكالية أداء الممثل للشخصية درامية فى ظل مناهج التمثيل المعروفة، ويكتب أحمد عبد الرازق أبو العلا عن العلاقة بين المخرج المسرحي والنص المكتوب، وأهمية أن يلتزم بتقديم رؤية تدعم المؤلف، من خلال رصد لتجارب فى المسرح  المصري والعالمي. 

وتكتب الدكتورة مجد القصصي  عن التجريب في المسرح الأردني، ويكتب أحمد الشريف عن الكوميديا فى مؤلفات السيد  حافظ، وحوار لمحمود قنديل مع سامى مغاورى، ويكتب عبدالسلام إبراهيم عن  سخرية برنارد شو، ويكتب الدكتور أشرف  الصباغ عن جذور الشر فى دراما شفارتس.

 

 ويقدم الدكتور كمال يونس دليلا للكتابة المسرحية، وتقدم لنا يوسف قراءة عملية ونظرية للمسارح المفتوحة فى رومانيا وبرشلونة وبلدان أوروبية أخرى، ويوثق حيدر الأسدي لأعمال نجيب محفوظ المسرحية، ويكتب الدكتور عمرو دواره عن آخر أعمال المؤلف الراحل أبو العلا السلامونى سلطانة الطرب. 

وفى زاوية ذاكرة المسرح تعيد  المجلة نشر ثلاث مقالات، الأولى للدكتور رشاد رشدي عن الصراع بين الشكل والمضمون والثانية للدكتور سمير سرحان عن خاصية حضور الحدث الدرامي المسرحى بالمقارنة بالفنون الأخرى،  والمقال الثالث للدكتور فخرى قسطندى عن وحدة الزمان  واختلاف النقاد حول تفسيرها.

ويكتب محمود قاسم عن معالجة الأفلام السينمائية لفكرة مسرحية زيارة السيدة العجوز، كما يضم هذا العدد متابعات للفعاليات المسرحية، يكتب أشرف فؤاد عن مهرجان نقابة المهن التمثيلية، ويقدم جمال الفيشاوى نظرة على فعاليات مهرجان آفاق، وتكتب نور الهدى عبد  المنعم عن مسرحية العيال فهمت، وتكتب الدكتورة وفاء كمالو عن هيلين كيلر معجزة القرن العشرين. 

وتكتب ساره اشرف عن مسرحية العشاء الأخير، وتكتب نهله إيهاب عن العرض مستمر،  ويكتب حمدى أبو العلا عن مهرجان الإسكندرية، وتكتب همت مصطفى عن ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي، ويكتب الدكتور محمود  ابو دومه عن معالجة لمسرحية ميديا على أحد مسارح لندن.

 

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الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين برامج الذكاء الاصطناعي لدكتور أبو الحسن سلام الدكتور كمال يونس

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