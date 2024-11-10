سقوط تشكيل عصابي لسرقة هواتف بأسلوب الخطف في النزهة

سقط فى قبضة اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بالنزهة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، مقيمين بمحافظة القليوبية تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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