حبس شخصين بتهمة التعدي على طفل أثناء سيره بأحد شوارع الدقي

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين بتهمة التعدي علي طفل أثناء سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بعد أن استدرجاه بشراء الحلوى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

القبض على المتهمين بالجيزة

البداية كانت عندما توجه بائع متجول وبرفقة نجله إلى قسم شرطة الدقي، وحرر محضرا شرطيا، اتهم فيه شخصين بالتعدي جنسيا علي نجله في أثناء سيره بالشارع.

وخلال جمع المعلومات، تمكن المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من ضبط كلا من “صدام. ح”، 33 عاما، عامل يمني الجنسية، و"محمد. ح"، 44 عاما، تاجر يمني الجنسية، وبمواجهتهما اعترفا باستدراج الطفل والتعدي عليه جنسيا، وتحرر محضر بالواقعة.