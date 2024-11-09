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محافظات

الإعدام لعاطل قتل سيدة بتهشيم رأسها في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا، لعاطل، لاتهامه بقتل سيدة بحجر علي رأسها، وذلك إثر خلاف علي جرعة مخدرات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب. 

 

ضبط متهم بالقتل العمد  مع سبق الإصرار بالقليوبية 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15795 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1580 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن "المتهم "محمد ا ع"، 29 سنة، بدون عمل، مقيم خلف كمين السواح، الزاوية الحمراء، القاهرة، وفي يوم 5 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها مجهولة الهوية".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض أداة "حجر" وما أن ظفر بها حتى سدد له عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها وخنقها بيديه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (قطعة حجرية دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية).

 

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