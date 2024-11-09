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رياضة

6 لاعبين من الأهلي و5 زمالك في قائمة منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

طاهر محمد طاهر، فيتو
طاهر محمد طاهر، فيتو

منتخب مصر، شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، التي أعلنها الجهاز الفني، قبل قليل، تواجد 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد

في المقابل ضمن قائمة المنتخب الوطني خمسة لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد - حسام عبد المجيد - محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - وناصر ماهر 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق إستعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر الوطني، فيتو
منتخب مصر الوطني، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر وهم:
محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفي شوبير 
احمد رمضان بيكهام 
حسام عبد المجيد 
حمدي فتحي 
محمد أحمد ربيعه 
محمد حمدي
احمد نبيل كوكا 
احمد عيد 
محمد شحاته 
محمود صابر 
عمر كمال
مروان عطية 
محمود حسن تريزيجيه 
نبيل عماد دونجا 
ناصر ماهر 
مصطفي فتحي 
طاهر محمد طاهر 
عمر مرموش 
إبراهيم عادل 
محمود عبد الحفيظ زلاكا
مصطفي محمد 
أسامة فيصل

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

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