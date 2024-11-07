ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف طاهر محمد طاهر أمام زد

ترتيب هدافي الدوري المصري، تصدَّر طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، ترتيب هدافي الدوري المصري بالتساوي مع حسين الشحات ووسام أبو علي لاعبا الأهلي ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي ومحمد حمودة لاعب غزل المحلة بعد مباريات اليوم الأول في الجولة الثانية للدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف طاهر محمد أمام زد

1- وسام أبو علي - الأهلي - هدفين

1- محمد هلال - البنك الأهلي- هدفين

1- حسين الشحات - الأهلي- هدفين

1- طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفين

1- محمد حمودة - غزل المحلة - هدفين

2- أحمد الشيخ - طلائع الجيش - هدف

2- فادي فريد - الاتحاد السكندري - هدف

2- عماد فتحي - طلائع الجيش - هدف

2- عبد الله السعيد - الزمالك - هدف

2- ناصر ماهر - الزمالك - هدف -

2- ناصر منسي - الزمالك - هدف

2- أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - هدف

2- أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا - هدف

2- أبيه - الاتحاد السكندري - هدف

2- فيستون ماييلي - بيراميدز - هدف

2- محمود صابر- سموحة - هدف

2- محمد أشرف روقة - حرس الحدود - هدف

2- عبد الكبير الوادي - سموحة - هدف

2- جبريل شيكودي - بتروجيت - هدف

2- حسام حسن - سموحة - هدف

2- صلاح محسن - المصري البورسعيدي - هدف

2- محمود حمادة - المصري البورسعيدي - هدف

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بعد الفوز اليوم وعلى سيراميكا كليوباترا الجولة الأولى.

وحقق طلائع الجيش الفوز على غزل المحلة بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الاتحاد السكندري بهدف على حرس الحدود في افتتاح الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر استكمال مباريات الجولة الثانية غدًا الجمعة وبعد غدا السبت بواقع ثلاث مواجهات كل يوم.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والاتحاد والجيش

1 - الأهلي 6 نقاط.

2- الاتحاد السكندري 6 نقاط

3 - سموحة 3 نقاط.

4 - المصري 3 نقاط.

5 - الزمالك 3 نقاط.

6 -طلائع الجيش 3 نقاط.

7 - بتروجيت نقطة وحيدة.

8 - بيراميدز نقطة وحيدة.

9 - إنبي نقطة وحيدة.

10 - الجونة نقطة وحيدة.

11 - الإسماعيلي نقطة وحيدة.

12 - مودرن سبورت نقطة وحيدة.

13- غزل المحلة نقطة

14 -زد نقطة وحيدة.

15 - البنك الأهلي صفر من النقاط.

16 - فاركو صفر من النقاط.

17 - حرس الحدود صفر من النقاط.

18 - سيراميكا كليوباترا صفر من النقاط.