الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف طاهر محمد طاهر أمام زد

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

ترتيب هدافي الدوري المصري، تصدَّر طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، ترتيب هدافي الدوري المصري بالتساوي مع حسين الشحات ووسام أبو علي لاعبا الأهلي ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي ومحمد حمودة لاعب غزل المحلة بعد مباريات اليوم الأول في الجولة الثانية للدوري.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف طاهر محمد أمام زد

1- وسام أبو علي - الأهلي - هدفين

1- محمد هلال - البنك الأهلي- هدفين

1- حسين الشحات - الأهلي- هدفين

1- طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفين

1- محمد حمودة - غزل المحلة - هدفين

2- أحمد الشيخ - طلائع الجيش - هدف

2- فادي فريد - الاتحاد السكندري - هدف

2- عماد فتحي - طلائع الجيش - هدف

2- عبد الله السعيد - الزمالك - هدف

2- ناصر ماهر - الزمالك - هدف -

2- ناصر منسي - الزمالك - هدف

2- أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - هدف

2- أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا - هدف

2- أبيه - الاتحاد السكندري - هدف

2- فيستون ماييلي - بيراميدز - هدف

2- محمود صابر- سموحة - هدف

2- محمد أشرف روقة - حرس الحدود - هدف

2- عبد الكبير الوادي - سموحة - هدف

2- جبريل شيكودي - بتروجيت - هدف

2- حسام حسن - سموحة - هدف

2- صلاح محسن - المصري البورسعيدي - هدف

2- محمود حمادة - المصري البورسعيدي - هدف

 

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بعد الفوز اليوم وعلى سيراميكا كليوباترا الجولة الأولى.

 

وحقق طلائع الجيش الفوز على غزل المحلة بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الاتحاد السكندري بهدف على حرس الحدود في افتتاح الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر استكمال مباريات الجولة الثانية غدًا الجمعة وبعد غدا السبت بواقع ثلاث مواجهات كل يوم.

 

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والاتحاد والجيش

1 - الأهلي 6 نقاط.

2- الاتحاد السكندري 6 نقاط

3 - سموحة 3 نقاط.

4 - المصري 3 نقاط.

5 - الزمالك 3 نقاط.

6 -طلائع الجيش 3 نقاط.

7 - بتروجيت نقطة وحيدة.

8 - بيراميدز نقطة وحيدة.

9 - إنبي نقطة وحيدة.

10 - الجونة نقطة وحيدة.

11 - الإسماعيلي نقطة وحيدة.

12 - مودرن سبورت نقطة وحيدة.

13- غزل المحلة نقطة

14 -زد نقطة وحيدة.

15 - البنك الأهلي صفر من النقاط.

16 - فاركو صفر من النقاط.

17 - حرس الحدود صفر من النقاط.

18 - سيراميكا كليوباترا صفر من النقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طاهر محمد طاهر هدافي الدوري المصري الدوري المصري وسام أبو علي حسين الشحات

مواد متعلقة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على زد

جمال الغندور: زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة وفاة معلم بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

أنس بوخش: ما شفتش دلع في حياتي ولي 9 إخوات منهم أخ مصري (فيديو)

الخارجية السودانية تكشف فى بيان مهم تفاصيل مؤامرة تستهدف سيادة الدولة

جمال الغندور: زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

أسعار الذهب في السوق المحلية بعد خفض الفائدة الأمريكية (آخر تحديث)

ليس لدى خيار سوى تنفيذها، ترامب يعلن عن أول قراراته عقب تسلم منصبه فى يناير

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على زد

منوعات

المزيد

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا قال نبي الله إبراهيم على الكوكب «هذا ربي»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads