مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو "مرعب" شخصا يركض على سطح قطار يتحرك في نفس محطة كوينز حيث توفيت فتاة مراهقة وأصيبت صديقتها الصغيرة بجروح خطيرة أثناء الركض فوق مترو الأنفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأبان مقطع الفيديو الذي وثقه أحد سكان نيويورك بالقرب من محطة الشارع 111 في منطقة "كورونا"، شخصا يركض بمخاطرًا بحياته على سطح عربة مترو أنفاق مرتفع.

Children Riding the Subway in NYC and Surfing On the Train Yesterday. pic.twitter.com/RkrNRygFym October 28, 2024

ويأتي هذا الفيديو بعد أشهر من انتشار مقطع فيديو يظهر ما لا يقل عن خمسة صغار فوق عربة مترو أنفاق أخرى في نفس الممر على طول شارع روزفلت.

وقالت كارا توماس، التي صورت الفيديو السابق وتطل شرفتها على المسارات المرتفعة، لصحيفة "نيويورك بوست: "إنهم يفعلون ذلك كل يوم".

وأضافت توماس: "أرى ذلك كل يوم تقريبا. ويفعلون ذلك فوق القطار السريع. إنهم في الغالب في مجموعات من أربعة أو ستة.. إنه أمر جنوني فعلا. وهو يخيفني كثيرًا".

ويوم الأحد، سقطت فتاتان مراهقتان من سطح القطار 7 المتجه جنوبا في حوالي الساعة 11 مساء، في محطة الشارع "111".

وأعلنت الشرطة وفاة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من بروكلين، فيما ظلت رفيقتها البالغة من العمر 14 عاما في حالة حرجة في مستشفى إلمهورست يوم الاثنين، حيث ذكرت المصادر أنها أصيبت بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ ولم تكن قادرة على التنفس بمفردها.

وكانت هذه هي حالة الوفاة السادسة بسبب الركوب فوق مترو الأنفاق هذا العام، وفق الصحيفة.