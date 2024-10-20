مصرع سيدة في حادث قطار بالأقصر

لفظت سيدة أربعينية أنفاسها الأخيرة فور وصولها مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، إثر اصطدام قطار بها لحظة عبورها من معبر غير شرعي أسفل كوبري المطار.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بوقوع حادث تصادم قطار لسيدة تدعى «غ.ع.م» تبلغ من العمر 45 عاما ، مقيمة بناحية الكرنك القديم بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إلا أنها فارقت الحياة متأثره بإصابتها بنزيف داخلي إثر اصطدامها بقطار على شريط السكة الحديد.

وأفادت التحريات الأولية بأن السيدة كانت تقف بمعبر غير شرعي أسفل كوبرى المطار وكانت تترقب مرور القطار، إلا أن شدة التيار الهوائي جذبها نحوه مما دفعها على الأحجار الصلبة، ونقلت إلى المستشفى على قيد الحياة وسط حالة صحية متدهورة وتوفيت أثناء خضوعها للعلاج.



وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.