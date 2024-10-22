محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات محطات الصرف الصحي

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط محطة رفع صرف صحي نائلة خاتون بحي غرب مدينة أسيوط والتى تعمل بطاقة تصميمية 440 ل/ث وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع كفاءة البنية التحتية وجاهزية محطات الصرف الصحي بكافة مدن ومراكز المحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة... رافقه خلال الجولة المهندس رفعت اسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية ورئيس قسم المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس ممدوح ثابت مدير المحطة.

تكثيف أعمال تطهير وتنظيف وتعقيم محطة الصرف الصحي



واطمأن المحافظ على سير العمل بالمحطة وتابع أعمال التشغيل للمحطة والطلمبات التي بها حيث استمع إلى شرح من الفنيين عن الأعمال التي تتم بالمحطة وما وصلت إليه الأعمال الجارية لرفع كفاءة المواتير والطلمبات الموجودة بداخل المحطة موجهًا بتكثيف أعمال تطهير وتنظيف وتعقيم محطة الصرف الصحي وإزالة المخلفات أولًا بأول تجنبًا لوقوع أي أعطال مفاجئة وحرصًا علي سلامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم ولا سيما إنها من الخدمات الأساسية للحياة.



وأكد أبو النصر على وضع خطة شاملة تتضمن تنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم شاملة للمحطات على مستوى المحافظة وخاصة المحطات بنطاق مدينة أسيوط للحد من تكرار أي طارئ قد يحدث ومنها محطات ( البنك الدولي بالمعلمين، الوليدية، والمديرية، والسنترال شرق أسيوط، البركة، ترعة الملاح، الفواخير، المراغي، غرب أسيوط ) مشيرًا إلى إجراء فحص دوري للأجهزة والمعدات والشبكات للتأكد من عملها بكفاءة على أن يتم رفع تقرير فني بشكل دوري بموقف كل طلمبة أو ماتور في كافة المحطات.



كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته بوضع خطة عمل لفحص وتطهير جميع محطات الصرف الصحي وشبكاتها علي مستوي المحافظة وتتضمن محطات الرفع الرئيسية والفرعية والموسمية علي مستوى المحافظة بإجمالي 80 محطة ومراجعة كافة محابس ربط شبكات مياه الشرب وصيانتها وتطهير محطات الصرف الصحي حرصًا على سلامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

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