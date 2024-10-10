الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

استجابة للمواطنين، رفع 80 طن مخلفات من شوارع أسيوط

رفع مخلفات الشوارع
رفع مخلفات الشوارع بأسيوط، فيتو

 أمر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بشارع التحكم المركزي بمنطقة الحمراء بحي شرق مدينة أسيوط، استجابة لشكوى أحد المواطنين قابله خلال إحدى جولاته الميدانية واشتكى من وجود مقلب قمامة بجوار محل سكنه.

 

رفع 80 طن قمامة ومخلفات من شارع التحكم المركزي 

 وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط إلى مكان الشكوى يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد ثابت رئيس حي شرق وأمر بتنفيذ حملة مكبرة حيث تم الدفع بـ 3 لوادر و5 قلابات من وحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة وحي شرق وحي غرب لرفع مخلفات وتراكمات القمامة بالشارع وتابع الأعمال حتى الانتهاء من رفع كافة المخلفات حيث تم رفع ما يقرب من 80 طن قمامة ومخلفات.

 

النهوض بمنظومة النظافة وإعادة الوجه الحضاري للشوارع

 وشدد المحافظ على أهمية تكاتف الجهود بين جميع أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن تحسين النظافة العامة يمثل أولوية قصوى، وأن العمل جاري على قدم وساق للنهوض بمنظومة النظافة وإعادة الوجه الحضاري للشوارع.

 

جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة 

 ووجه أبوالنصر جميع رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، وأنه سيتم المرور الدوري على الشوارع لمتابعة أعمال النظافة في جميع الورديات، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك المخالفات أو أي مسؤول يثبت تقصيره في القيام بواجبات عمله، مشددًا على رصد ذلك خلال هذه الجولات، مؤكدًا أنه لن يقبل بأي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

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كما التقى المحافظ بعض المواطنين بالشارع وطالبهم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على البيئة والصحة العامة، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعًا للارتقاء بمحافظتنا وإعادة وجهها الحضاري والجمالي لتعود إلى سابق عهدها كعاصمة للصعيد.

 

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