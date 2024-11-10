الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

عاطل يمزق جسد طالب فى السويس بسبب خلافات الجيرة

عاطل يمزق جسد طالب
عاطل يمزق جسد طالب بالسويس بسبب خلافات الجيرة، فيتو

 تمكنت أجهزة الأمن بالسويس من ضبط عاطل مزق جسد طالب بسبب خلافات الجيرة.

 

كشف ملابسات واقعة مقتل طالب بالسويس 

 تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول (طالب- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ وتوفي أثناء إسعافه") على إثر التعدي عليه من آخر بدائرة القسم.
 

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 وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة بينهما قام خلالها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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أجهزة الأمن قسم شرطة فيصل مديرية أمن السويس قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس خلافات حول الجيرة

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