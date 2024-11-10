الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة شهر باتجاه محور 3 يوليو

غلق كلي لطريق مصر
غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة شهر، فيتو

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء عملية غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي في الاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب لمدة شهر لتركيب الكمر الخاص بمحور 3 يوليو وسط تواجد الخدمات المرورية على الطرق منعا للزحام المروري.


وقال مصدر أمني: إنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور وذلك أعلى طريق مصر أسوان الزراعى الغربي بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، فإن الأمر سيستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي القادم بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب وذلك لمدة (شهر) ابتداءً من اليوم الأحد.


إجراء التحويلة المرورية

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية، بالنسبة لحركة المركبات القادمة من الصعيد، وترغب في استكمال السير باتجاه مناطق المنيب ليتم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة بعرض عدد (٤) حارات مرورية واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
 

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