ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة نقل اصطدم بسور فيلا بمنطقة التجمع الأول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة بمنطقة التجمع الأول.

اصطدام سيارة نقل بسور فيلا في التجمع الأول

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين اصطدام سيارة نقل بفيلا؛ مما تسبب فى سقوط أجزاء كبيرة من السور، وألقي القبض على السائق.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.