محافظ أسيوط يتابع تجهيزات مجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة (صور)

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إجتماعًا مع مختلف الجهات المعنية بالمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدًا لتشغيلها وبدء العمل بها ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتغيير واقعهم إلى الأفضل طبقًا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ووكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية المختلفة ومسئولي الهيئات والقطاعات وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ”

وأكد محافظ أسيوط، خلال الإجتماع على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية للانتهاء من تشغيل المجمعات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بنطاق المحافظة، في أسرع وقت، وبدء تقديم خدماتها للمواطنين، والعمل على تذليل أية معوقات، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والبريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، بكامل قوتهم فورًا للعمل من المجمعات التي تم الإنتهاء من تأثيثها، ونقل الأجهزة من مقراتها لمقر المجمعات والعمل بها.

الإنتهاء من 35 مجمعًا للخدمات الحكومية

وأشار المحافظ إلى إنه تم الإنتهاء من 35 مجمعًا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى التي تم تشغيل 10 مجمعات منها وجاري تجهيز وتأثيث 25 آخرين تمهيدًا لتشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، ومنع التكدس والازدحام، حيث يضم المجمع كافة الخدمات الحكومية التي يحتاج لها المواطن من خلال منظومة مربوطة بالمركز التكنولوجي الموجود بالمجمع، حيث يشتمل كل مجمع خدمات على مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ووحدة محلية، ومكتب تضامن إجتماعي.

الانتهاء من تجهيز 35 مجمع زراعي بأسيوط

كما استعرض أبوالنصر نسب الإنجاز بالمجمعات الزراعية والبيطرية التي تم الإنتهاء منها وتجهيزها ويبلغ 35 مجمعًا زراعيًا تم استلام 25 مجمعًا منها وتجهيزها ومتبقي 10 مجمعات جاري استلامهم من قبل دار الهندسة كما تم استلام 5 مجمعات ألبان من أصل 7 وجاري إستكمال الإثنين الأخريين مشددًا على تذليل كافة العقبات لاستلام المشروعات ودخولها الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط عقد العديد من الإجتماعات الدورية فضلًا عن جولاته الميدانية في إطار متابعة المستمرة لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير وتنمية 149 قرية و894 تابع بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة للوقوف على أهم الأولويات التي يتم تنفيذها والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم ومراجعة موقف المشروعات القائمة التى تستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصرى عبر تحسين مستوى معيشة المواطن على كافة المستويات مع توفير مختلف الخدمات والمرافق.