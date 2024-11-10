مصرع شخص دهسه قطار فى الجيزة

لقى عامل مصرعه، نتيجة دهسه أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره السكة الحديد بمحافظة الجيزة.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عامل صدمه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد، ليلقى مصرعه في الحال، وتحولت الجثة إلى أشلاء وشطرت نصفين.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.