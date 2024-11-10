إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص تابع لإحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص تابع لإحدى المدارس بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى بمدينة 6 أكتوبر بالطريق المار بالمنطقة الصناعية الثانية، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتها ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق؛ مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتيسيير الحركة المرورية لطبيعتها.