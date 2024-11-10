الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الإعلام العبري يزعم: ترامب يقصي فريقا هاما من مؤيدي إسرائيل في إدارته

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وصف الإعلام العبري تنحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسماء كانت مرشحة للعودة معه إلى البيت الأبيض بـ"قطع فروع مهمة من مؤيدي إسرائيل".

وكتبت صحيفة "معاريف": "في إعلان مفاجئ، أعلن ترامب أنه لن يقوم بتعيين نيكي هيلي ومايك بومبيو، الصديقين الصريحين لإسرائيل، في مناصب عليا بالإدارة الأمريكية المقبلة".

المؤيدون لإسرائيل في إدارة ترامب

وأضافت الصحيفة: "برزت أسماء بومبيو وهيلي مؤخرا كمرشحين لمناصب عليا في إدارة الرئيس ترامب، وهما معروفان بتأييدهما البارز لإسرائيل. بومبيو من الشخصيات الرئيسية التي شكلت السياسة الخارجية للإدارة السابقة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط".

وقالت "معاريف": "خلال فترة عمله كوزير للخارجية، كان بومبيو أحد أقوى المؤيدين لإسرائيل في إدارة ترامب. لقد قاد الترويج لاتفاقيات أبراهام، ودعم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادة إسرائيل على الجولان السوري ودفع نحو اتخاذ موقف حازم ضد إيران وعزز علاقات وثيقة مع الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة ويعتبر صديقا حقيقيا لإسرائيل في واشنطن".

الانضمام إلى إدارة ترامب الجديدة

هذا وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء أمس السبت، أنه لن يطلب من حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية نيكي هيلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الانضمام إلى إدارته.

وأضاف على موقع "Truth Social" الخاص به: "لقد استمتعت كثيرا بالعمل معهما وأقدرهما في السابق، وأود أن أشكرهما على خدمتهما لبلدنا. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

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