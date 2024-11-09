السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

محلل بالشأن الروسي: سنشهد نهاية للحرب الروسية الأوكرانية بعد فوز ترامب

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الدكتور ديميتري بريجع، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الروسية، إن بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فُتحت صفحة جديدة في السياسة الدولية، فتحدث ترامب أنه يريد حل الأزمة الأوكرانية وأزمة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.


مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية

وأضاف بريجع، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية - الروسية، ولكن في الأساس هناك توتر في العلاقات، لا سيما في ولاية جو بايدن كان هناك تصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا، ولكن مع حديث ترامب عن إنهاء الأزمة الأوكرانية، بات هناك تغيير في الرؤية تجاه مستقبل العلاقات الأمريكية - الروسية.

 

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تخفيف الدعم الأمريكي لأوكرانيا

وأشار إلى أنه على مدار العقود الماضية مرت العلاقات بين الدولتين بتقلبات حادة، من التعاون إلى التوتر ثم المواجهة، وفي عهد بايدن كان هناك حرب باردة بين البلدين، متابعًا: «إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب سوف تعمل على تخفيف الدعم عن أوكرانيا، وهي استراتيجية لإجبار الرئيس الأوكراني على التخلي عن استمرار القتال ضد القوات الروسية».

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