الجمعة 08 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الغربية يشارك في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي

محافظ الغربية يشارك
محافظ الغربية يشارك في ختام فعاليات الدورة الثانية

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، 

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جاء ذلك بحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، وآناكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من المحافظين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن جلسات المنتدى ناقشت الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة فتبادل المشاركون الرؤى والأفكار والخبرات حول التحديات الواقعية وإيجاد الحلول العملية لها.

وأسفرت هذه الجلسات عن العديد من النقاشات الإيجابية أثناء فعاليات المنتدى لتكون خارطة طريق لحياة حضارية أفضل لمواطنينا حول العالم.

 

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